TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Zerbin? Dalla gavetta al Liverpool. Ora si attende Gaetano”

Nel corso della trasmissione di Teleclub Italia di ieri pomeriggio, durante “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Mercoledì sera contro il Liverpool ha disputato una grande partita, dove ha disputato una partita davvero perfetta. Il Napoli ha dimostrato che in certe sfide riesce ad esprimere il meglio. Era importante confermarsi dopo la partita contro la Lazio ed ora test al match odierno contro lo Spezia. La formazione? Credo che ci saranno pochi cambi, rispetto alla gara interna contro il Lecce. In difesa possibile turno di riposo per Kim, pronto Ostigard o Juan Jesus. Rientro di Mario Rui a sinistra. A centrocampo Ndombele al posto di Anguissa, mentre in attacco Lozano, Simeone favorito su Raspadori e Kvaratskelia. Su Zerbin dico che è passato dalla gavetta, Gozzano, Pro Vercelli, Cesena e Frosinone, fino al debutto in Champions. L’altra sera non ha patito l’emozione dell’esordio, sfiorando la rete contro i reds. Mentre per Gaetano, si attende che possa toccare a lui, può giocare da mezz’ala, ma anche come trequartista, ovviamente dipende anche da come si metterà la partita contro lo Spezia. Sarebbe importante che possa avere lo spazio che merita dopo la buona stagione con la Cremonese”.

