Sul vice Osimhen Spalletti ha dubbi. Per la porta no: “Nessun turnover”

Spalletti in confernza stampa. – Oggi, e non soltanto , mancherà Osimhen.

Un problema vero: « Dispiace. Ma l’infortunio può capitare e va messo in preventivo: abbiamo elementi altrettanto forti per sostituirlo » .

Idee? « Simeone o Raspadori. Il centravanti sarà uno di loro due, ma per essere più precisi bisogna attendere. Ormai, con le partite ravvicinate, funziona così: stanno bene entrambi, ma è necessario prendersi tutto il tempo » .

A proposito di formazione: in agenda un po’ di cambi, ma non quello di Meret. « Sirigu è un portiere top con un carattere top e ci fa davvero piacere avere a che fare con lui nello spogliatoio. Non sarebbe difficile usufruire delle sue qualità, ma mi avete sempre detto che facevo confusione con i due portieri: lasciamo tranquillo Alex, altrimenti dice che non è vero anche ora che è il titolare! » . E ride.