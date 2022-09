SERIE A – Sampdoria-Milan 1-2, decide un rigore per i rossoneri, il tabellino

Prova di carattere dei rossoneri che giocano tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per il doppio giallo a Leao. Milan in vantaggio con Messias che finalizza una splendida azione. Djuricic colpisce la traversa, Dopo il rosso a Leao la Samp ci crede e trova il pari con un bel colpo di testa di Djuricic. La squadra di Pioli si riorganizza, fallo di mano di Villar e rigore per i rossoneri: Giroud non sbaglia. Nel finale palo di Verre. Milan primo con il Napoli. Sky Sport

SAMPDORIA-MILAN 1-2, IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski (14′ st Gabbiadini), Ferrari, Murillo, Augello; Villar (41′ st Vieira), Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic (39′ st Verre); Caputo (39′ st Quagliarella). A disp: Contini, Ravaglia, Amione, Conti, Murru, Vieira, Yepes, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega (33′ st Vranckx); Messias (15′ st Tomori), De Ketelaere (26′ st Bennacer), Leao; Giroud. A disp: Tatarusanu, Mirante, Tomori, Dest, Ballo-Touré, Bennacer, Thiaw, Gabbia, Bakayoko, Vranckx, Brahim Diaz, Saelemaekers, Adli. All.: Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 6′ pt Messias, 12′ st Djuricic (S), 22′ st rig. Giroud (M)

NOTE: Al 24′ pt annullato gol a De Ketelaere (M) dopo revisione al VAR; al 2′ st espulso per doppia ammonizione Leao (M) per gioco pericoloso; al 52′ st espulso l’allenatore della Sampdoria Giampaolo; Ammoniti: Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello, Leris (S), Leao (M); Recupero: 3′ pt, 7′ st