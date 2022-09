SERIE A – Napoli-Spezia 1-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la serata di Champions League contro il Liverpool, ha sfidato, sempre in casa lo Spezia, per conquistare la vetta per un paio di ore in solitaria. La partita la dominano gli azzurri, dove Kvaratskelia e Anguissa fanno ammattire gli avversari. Il georigano però trova la difesa ligure e soprattutto Dragowski. Lo Spezia a fine primo tempo va al tiro, respinge Meret in angolo. Ad inizio ripresa gli azzurri vanno ad un passo dal gol, ma Anguissa sbaglia da pochi passi, parata del portiere polacco. Lo stesso Dragowski respinge il tiro di Zielinski. Gli ospiti sfiorano la rete con Kwior, errore di Mario Rui, ma salva sulla linea Rrahamani. La gara sembra stregata, Raspadori spreca da ottima posizione, ma proprio l’ex Sassuolo, su assist di Gaetano segna e fa esplodere di gioia il “Maradona”. Un successo sofferto ma che vale platino. Ecco le nostre pagelle.

Top

Rrahamani 7 – Lo Spezia non ha spinto molto, ma comunque quelle volte che hanno spinto il difensore del Kosovo ci ha messo la grinta. Nzola è stato annullato, davvero una prova di grande sostanza e infine salva sulla linea.

Juan Jesus 7 – Era la prima volta che giocava dal primo minuto, ma il difensore brasiliano ha confermato di essere insuperabile. Anzi in velocità vince tutti i duelli, quando si dice l’esperienza al servizio della squadra.

Anguissa 6,5 – Stava per bissare la rete contro il Liverpool, ma gli manca il killer instict. Per il resto sempre attento e anche qualche giocata di tacco. Insomma ora non ne puoi fare a meno.

Lobotka 6,5 – Quando è in campo lo slovacco è tutta un’altra musica. Davvero fa roteare la palla come fosse un lazzo dei cow-boy. Solo una distrazione centrale, ma poi si riprende. Il turnover per lui al momento non è contemplato.

Zielinski 6,5 – Il polacco, come Lobotka, entra nella ripresa e la manovra ne trae vantaggio. Sfiora il gol, il connazionale Dragowski devia in angolo. Certo non è come con il Liverpool, ma è sempre presente nella manovra.

Gaetano 6,5 – Il classe 2000 di Cimitile ha messo lo zampino decisivo nel gol di Raspadori. L’ex Primavera entra con una verve davvero unica e sfiora anche la rete personale. Doveva essere ceduto ma è rimasto, bene così.

Kvaratskelia 6,5 – Nel primo tempo il georgiano fa ammattire lo Spezia. Dribbling, scatti e tiri, ma manca solo il gol. In leggero calo nella ripresa, però è un calciatore che davvero ti fa innamorare.

Raspadori 6,5 – La partita dell’ex Sassuolo non era stata brillante, anzi è apparso poco convinto delle scelte. Soprattutto nei tiri nella ripresa. Il gol però quasi alla fine regala una gioia ai tifosi e anche personale. Può fare di più, ma va bene così.

Flop

Mario Rui 5 – Rispetto alle gare precedenti, il terzino portoghese non è apparso in grande spolvero. Soffre Giasy dal suo lato ed ha rischiato l’errore che poteva costare la gara.

Ndombele 5 – Rispetto alla gara contro il Lecce, qualcosina aveva fatto, ma certamente ancora non è al top della condizione. Deve giocare per ritrovarla al meglio.

Elmas 5 – Un paio di spunti il macedone li fa ed anche interessanti, ma in alcuni casi sbaglia le scelte come di passare a Kvaratskelia invece che tirare. Non manca l’impegno ma sembra poco determinato.

A cura di Alessandro Sacco