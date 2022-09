Sconcerti: “Inevitabile che il Napoli risenta dell’ assenza di Osimhen”

Mario Sconcerti, a TMW, commenta la serie A ed il suo andamento. Ha affrontato anche l’argomento Osimhen e sua relativa assenza. Secondo l’esperto giornalista, non sarà facile farne a meno:

“Quanto toglie l’assenza di Osimhen al Napoli? Toglie tanto. Dà velocità, potenza, è il più forte colpitore di testa in Italia, quindi ti manca un giocatore non sostituibile da Simeone o Raspadori, che hanno altre caratteristiche. Il Napoli però può contare su una squadra veloce, di grande tecnica. Ne risentirà, come è successo in altre occasioni. Vedremo cosa accadrà stavolta”.