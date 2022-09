Ottima notizia per i tifosi azzurri. Sarà GRATIS Glasgow Rangers/Napoli in chiaro. I dettagli

La partita tra Rangers e Napoli è in programma martedì 13 settembre alle ore 21:00 e per l’occasione la partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 (disponibile in HD su digitale terrestre e Tivusat ma anche al numero 105 del decoder Sky). Il live streaming gratis sarà disponibile sul sito e l’app di Mediaset Infinity. (VEDI QUI) e sul sito Sportmediaset.it.