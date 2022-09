Napoli/Spezia, verso l’esaurimento degli ultimi tagliandi

Ancora un po’ di tempo per chi volesse seguire il Napoli a Fuorigrotta questo pomeriggio. La vendita dei biglietti per Napoli/Spezia, infatti, che si disputerà alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona, prosegue anche oggi ed a buon ritmo, complice, ovviamente, lo splendido poker al Liverpool. Nonostante non si trattai di un giorno festivo, da giorni sono esauriti i biglietti di Curva B superiore e ci sono, al momento, pochi biglietti per i Distinti superiori e la Curva A superiore. Da ieri è partita anche la vendita della Curva B inferiore e dei Distinti inferiori.