Napoli/Spezia, inevitabile turnover: tocca a Raspadori

Con il Liverpool, Spalletti ha optato per Simeone per sostituire Osimhen, ma la partita di oggi è l’esatto opposto tattico della gara con i Reds: lo Spezia alzerà una muraglia. Quindi…Ancora Simeone o Raspadori? O entrambi? Alla fine il rischio è di rivoluzionare troppo la squadra, per cui anche Kvara potrebbe partire dall’inizio, con Raspadori prima punta. In ogni caso, mister 35 milioni sarà in campo: è il pezzo forte del mercato azzurro, tocca a lui. E il tridente sarà completato da Lozano a destra e il georgiano a sinistra. E poi? Elmas farà riposare uno tra Zielinski ed Anguissa, probabilmente il polacco. Ovvio, c’è la tentazione di gettare nella mischia Ndombele che in una mediana a tre potrebbe sentirsi meno sbandato. Ma anche qui, sembrano troppi due cambi a centrocampo. In difesa, Ostigard scalpita e potrebbe arrivare la prima panchina di Kim. Occhio, perché Juan Jesus sta assai bene, ma cambiare due centrali su due…A sinistra ballottaggio Olivera con Mario Rui. Un po’ di pensieri ce li ha, Spalletti.

Il Mattino