Milan, si ferma Origi: anche il Napoli “interessato” allo stop

Il Milan ha lasciato da poco la sede per raggiungere Genova, in vista della sfida di questa sera contro la Sampdoria a Marassi. I giocatori raggiungeranno il capoluogo ligure in treno, ma non ci sarà Divock Origi che non è stato convocato ed è rimasto a Milano a causa di un affaticamento muscolare accusato nella giornata di ieri. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. La condizione fisica dell’attaccante rossonero interessa anche il Napoli, in quanto, a San Siro, domenica, è prevista la sfida tra rossoneri e azzurri.