Meret, in un mese si è ripreso la titolarità, con il rinnovo sullo sfondo

Dire che per Meret sia stata un’estate complicata, potrebbe sembrare un eufemismo. A Luglio, quando la squadra era a Dimaro-Folgarida, il d.s. Giuntoli, parlava di dettagli per il rinnovo. Ad Agosto invece sono sbucati i nomi di Kepa e Navas, con quest’ultimo che poteva davvero arrivare. Senza dimenticare l’alone di scetticismo che regnava attorno all’estremo difensore friulano. Dovesse giocare le prossime due/tre gare, si attende la decisione per la sfida di Glasgow, eguaglierebbe le gare giocate la passata stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, si attende il rientro dalle vacanze dell’agente del portiere Federico Pastorello, per discutere del rinnovo. Il contratto, in realtà, è già pronto, fino al 2027, non resta che attende l’incontro tra le parti per il fatidico sì definitivo.

La Redazione