Kvaratskhelia, volto nuovo e miglior giocatore d’agosto

Kvara r iceverà il premio di miglior calciatore d’agosto di serie A prima di Napoli-Spezia: Khvicha Kvaratskhelia è stato il più votato in un sondaggio che comprendeva Dybala, Koopmeiners, Lautaro Martinez e Vlahovic. «Complimenti al Napoli per aver portato Kvaratskhelia in serie A -ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A- l’ala georgiana ha avuto da subito un grandissimo impatto sul campionato: tre gol e un assist nelle prime quattro partite raccontano solo in parte le sue prestazioni, fatte di talento, tecnica e coraggio nelle giocate». Kvaratskhelia è il volto nuovo della serie A, lo straordinario colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo azzurro Giuntoli, pagato 10 milioni. Irresistibile nell’uno contro uno, grande qualità tecnica, fiuto del gol: contro i reds ha brillato anche nel pressing sugli avversari. Decisivo il suo recupero palla su Gomez nell’azione del gol di Anguissa. Decisivo anche senza segnare, un attaccante completo e capace di ambientarsi rapidamente alla nuova realtà.

Il Mattino