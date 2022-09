Juan Jesus a Radio Kiss Kiss Napoli: “Mi mancava il campo. Daremo tutto contro il Glasgow”

Juan Jesus, difensore del Napoli, titolare oggi contro lo Spezia, ha parlato al termine della gara, vinta dagli azzurri 1-0, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Noi cerchiamo sempre di dare il 100% in ogni partita e questa sfida lo scorso anno l’avevamo persa quindi sono tre punti molto importanti per la classifica. L’atteggiamento difensivo dello Spezia? Noi esprimiamo un tipo di calcio diverso, non ci piace giocare sempre in difesa e cerchiamo di mostrare sempre il nostro gioco. Sicuramente il Liverpool è una squadra che offre più spazi e gioca a viso aperto rispetto allo Spezia ma non credo che questo stile di gioco sia dovuto ad una mentalità solo del campionato italiano. Il nostro dovere è quello di lavorare e migliorare sempre di più e crescere, così come devono fare i nuovi arrivi che si sono dimostrati disponibili e si stanno ambientando dimostrando di essere degni di poter indossare la maglia del Napoli. Dopo l’addio di Mertens, Koulibaly, Ghoulam e Insigne siamo riusciti a non perdere qualità anche grazie ai nuovi innesti. In Champions League è importante vincere e ottenere punti, daremo tutto contro il Glasgow perché una vittoria ci permetterebbe di arrivare a 6 punti e avere un vantaggio. Mi mancava il campo, cerco sempre di mettermi a disposizione del mister e della squadra per farmi trovare sempre pronto. I nuovi arrivi stanno dimostrando grande disponibilità e sono sempre pronti”.