Il Mattino mette in campo Napoli e Spezia, le formazioni (Grafico)

Blindata nella sua allegra serenità, come se due secoli fossero trascorsi tra l’agosto dello scontento e questo settembre della rinascita (sono attesi al Maradona altri 35mila spettatori), c’è una squadra che sta scivolando verso lo Spezia per forza d’inerzia. Due gol alla Lazio, quattro (e sono pure pochi) al Liverpool e adesso la partita che, per Spalletti, vale quasi più di tutte le altre messe assieme. E come si fa a dire che ha torto, visto l’elenco di punti gettati in maniera oscena nel cestino contro le piccole negli ultimi anni, non solo con Lucianone in panchina? Il Napoli si prepara alla sfida di oggi pomeriggio allenandosi in una quiete irreale, con il piccolo tifoso maltrattato al Franchi come ospite, con un sole obliquo e colori pastello nell’aria. Le stesse tinte che fanno da sfondo a un gruppo che per molti veniva trattato come una scommessa perduta e invece rieccolo qui, già a un passo dal primo posto. Così le possibili formazioni.

Fonte: Il Mattino