Glasgow Rangers-Napoli, due le opzioni da parte dall’Uefa

La morte della Regina Elisabetta II ha fatto sì che i campionati in Inghilterra e Scozia, venissero rinviati per una giornata. Invece per le gare internazionali ancora non è stata presa la decisione definitiva da parte dell’Uefa. Secondo le pagine de “il Mattino”, i Celtic e i Glasgow Rangers, avversario del Napoli in Champions, avrebbe chiesto il rinvio, mentre dai piani alti, non si vorrebbe arrivare a ciò. La situazione però è talmente particolare che tutto può accadere. Due le opzioni, l’inversione del terreno di gioco oppure campo neutro. Bisognerà ancora attendere la decisione definitiva da parte dell’Uefa.

La Redazione