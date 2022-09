[Formazioni] Napoli/Spezia, Spalletti effettuerà 4 cambi. Un dubbio in attacco per i liguri

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, il Napoli affronterà lo Spezia per la sesta giornata di campionato. Per gli azzurri l’occasione di confermare quanto visto contro Lazio e Liverpool, ma anche sfatare il tabù ligure. Spalletti effettuerà 4 cambi. Juan Jesus in difesa, Ndombele a centrocampo e infine Lozano e Simeone in attacco. Per Gotti invece ci sarà l’assenza, tra gli altri, di Verde, mentre il duo offensivo dovrebbe essere composta da Nzola e Gyasi, con Agudelo pronto all’evenienza. Infine in difesa spazio al debutto di Ampadu.

Fonte: CdS