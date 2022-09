RIVIVI LIVE SERIE A – Napoli-Spezia (1-0) Finita una gara come si dice SPORCA. Video del gol

Premere f5 per gli aggiornamenti

96′ – Dopo sei minuti termina la gara

90′ – Espulso Spalletti e il preparatore dei portieri dello Spezia

89′ – Goooolllllll – Cross di Lozano, Raspadori di piatto batte Dragowski

86′ – Angolo di Zielinski, esce male Dragowski e Lozano prende l’esterno della rete

82′ – Ammonito Spalletti

81′ – Lozano serve Raspadori che calcia palla alta. Nello Spezia esce Agudelo ed entra Sala

79′ – Tiro di GAETANO, respinge lo Spezia in angolo

77′ – Ammonito Dragowski

74′ – Nel Napoli esce Elmas ed entra Gaetano

72′ – Mario Rui sbaglia lob di Agudelo e salva Rrahamani sulla linea.

67′ – Nel Napoli esce Kvaratskelia ed entra Simeone

62″ – Nello a Spezia esce Bastoni ed entra Kovalenko

60′ – Lobotka serve Zielinski che calcia, respinge Dragoski in angolo

52′ – Cross di Politano, nessuno arriva all’appuntamento

49′ – Politano si accentra e calcia, tiro deviato in angolo dagli ospiti

46′ – Assist per Anguissa che va al tiro, respinge di piede Dragowski

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio nella ripresa. Nel Napoli esce Ndombele ed entra Lobotka

SECONDO TEMPO

47′ – Dopo due minuti termina il primo tempo

44′ – Ammonito Giasy

41′ – Giasy scatta arriva al limite e calcia parata in angolo di Meret

33′ – Raspadori serve Elmas, Assist per Kvaratskelia che calcia, respinge la difesa in angolo

24′ – Elmas si libera di un avversario, calcia, palla deviata in angolo

23′ – Kvaratskelia si libera e calcia, blocca a terra Dragowski

22′ – Kvaratskelia serve Anguissa che va al tiro, blocca Dragoski.

15′ – Kvaratskelia tira in area parata di Dragowski

8′ – Raspadori si libera e calcia, palla alta sopra la traversa.

6′ – Kvaratskelia si libera di un paio di avversari, si accentra e calcia, respinge la difesa avversaria

Sarà lo Spezia a dare il calcio d’avvio

I due capitani. Per il Napoli, maglia azzurra, Di Lorenzo. Per lo Spezia, casacca nera, Giasy

14,52 – Giocatore del mese di Agosto, premiato dal d.s. Giuntoli, Kvaratskelia

14,46 – Lo Spezia rientra negli spogliatoi

14,41 – Il Napoli rientra negli spogliatoi.

14,22 – Entra, tra i fischi, lo Spezia

14,20 – Ingresso del Napoli, tra gli applausi, per la fase di riscaldamento

14,11 – Entrano i portieri del Napoli

14,09 – Ingresso, tra i fischi, dei portieri dello Spezia

LE DUE FORMAZIONI

NAPOLI 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Ndombele, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SPEZIA 4-4-2: Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.Gotti.

13,53 – Un po’ di nuvole sparse al Maradona

Formazione azzurra

13,46 Lo Spezia è allo stadio Maradona

Arbitro: Santoro; Ass1: Margani; Ass2: D’Ascanio; IV: Volpi; VAR: Valeri; AVAR: Prenna

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà per la sfida valevole per la sesta giornata di campionato tra il Napoli e lo Spezia. Gli azzurri vorranno proseguire l’ottimo momento dopo la Lazio e il Liverpool, mentre i liguri punteranno all’ottenere punti per la lotta salvezza. In casa partenopea mancheranno per infortunio Demme e Osimhen. Per lo Spezia out per infortunio Amian, Ekdal, Ferrer, Maldini e Verde. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco