DAZN – Spalletti: “Mi dicevano di toglierlo, invece l’ho lasciato in campo”

Dopo la vittoria nel match contro lo Spezia, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, interviene ai microfoni di Dazn: “La partita l’abbiamo fatta, la vittoria è meritata, ma non ci possiamo permettere di incorrere in determinati errori, perchè lo scorso anno l’abbiamo visto succedere. Può capitare che non ci sia la zampata di Raspa e a fine campionato e i punti persi, pesano. Ci sono partite che devi vincere se aspiri all’ alta classifica e questa era una di quelle. Ovvio che si trattava di una partita difficile perché la si gioca dopo il Liverpool, perché la giochi alle tre e con questo caldo. Averla vinta è sinonimo di qualità, pazienza e di essere convinti che prima o poi ce la facciamo. Oggi i calciatori sono stati eccezionali sotto certi punti di vista però non si debbono accontentare perché può succedere che non arriva il colpo nel finale. Raspadori è stato sempre in partita, ha giocato bene, il suo lavoro si è dovuto raddoppiare perché non siamo stati bravi come sempre a far girare palla. Con i miei collaboratori abbiamo parlato e mi dicevano che forse potevo cambiarlo, invece l’ho lasciato in campo. Potevamo farlo perché Elmas sa giocare a sinistra, lo ha fatto spesso e ha risolto diversi guai”