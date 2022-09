DAZN – Raspadori: “Ne ho sbagliati due, ma ora ho i brividi”

Match winner della gara, Giacomo Raspadori, a fine gara commenta la prestazione ed il suo primo gol in azzurro ai microfoni Dazn: “Io che festeggio sotto quella curva, ho ancora i brividi. Sono contento, siamo stati poco lucidi in alcune circostanze, ma dovevamo tenere duro perchè vincere era troppo importante. Di sicuro questa resterà una delle emozioni più belle della mia carriera, che terrà nel cuore e nella mente. Gol sul finire, diciamo anche che ne ho sbagliati altri due, ma sono riuscito, in quell’occasione a restare lucido. Dovevamo vincere, i tre punti erano fondamentali. Dopo l’esultanza non ne avevo più, ma per vincere questo tipo di gare, dobbiamo essere più attenti ai dettagli, soprattutto lì davanti, perchè queste partite si vincono con i dettagli e noi attaccanti dobbiamo proporci di più. Sono stato fortunato, per me che sono un timido, non era scontato l’inserimento facile in questa squadra. Sì, scelta che rifarei senza dubbio”