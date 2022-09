DAZN – Juan Jesus: “Non siamo quelli da gol all’ ultimo minuto”

Juan Jesus, difensore del Napoli, dopo la vittoria contro lo Spezia, interviene ai microfoni Dazn: “Sono tre punti importanti, grazie a questo gol alla fine. Ora occorre recuperare e prepararsi bene per la Champions. Dopo le vittorie, l’entusiasmo ti aiuta a recuperare più in fretta le energie. Dobbiamo tener conto che lo scorso anno questa partita la perdemmo, ma noi non siamo quelli da gol all’ ultimo minuto, noi dobbiamo e possiamo farne due o tre. Ci sono squadre che giocano così, noi dobbiamo imparare a creare, certo, lo facciamo, ma a concretizzare meglio. Ovviamente occorre un po’ di esperienza in più, ma soprattutto i più giovani sono qui per crescere e lo faranno”