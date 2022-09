DAZN – Gotti: “Lo Spezia ci ha provato, c’è anche un episodio dubbio”

L’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, a fine gara commenta il match del Maradona ai microfoni Dazn: “Ci abbiamo provato, senza dubbio. L’azione del gol è stata anche sfortunata. Certo, se perdi negli ultimi minuti, l’amaro in bocca ti resta. C’è da dire che il Napoli ti mette in grande difficoltà, ti fa correre, toglie lucidità, ma lo Spezia ha cercato di creare le proprie occasioni e di far male al Napoli. Oggi, c’era un risultato fino a due minuti dalla fine, e c’è anche un episodio dubbio in area del Napoli. Domenica scorsa è successa la stessa cosa, ma ci hanno detto che determinati falli, rigori non lo sono più. A me sta bene, sono d’accordo, vorrei solo che si fosse coerenti fino alla fine. Io, comunque, per oggi sono soddisfatto”