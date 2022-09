In attesa del debutto in campionato contro il Brescia, questo pomeriggio la Lazio Women ha affrontato in Coppa Italia le padroni di casa della Ternana. Le biancocelesti passano in vantaggio con la rete di Visentin. Le umbre pareggiano con Lombardo, ma a decidere la sfida è per la squadra di Catini ci pensa Fuhlendorff .

La Redazione