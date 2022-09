Ajax ancora uno show: Heerenveen demolito 5-0

Ancora spettacolo per l’Ajax. I Lancieri dopo aver annientano il Rangers Glasgow in Champions League, annientano pure l’Heerenveen per 5-0 nella 6ª giornata di Eredivisie. Alla squadra di Schreuder bastano i gol di Klaassen, Taylor, la doppietta di Kudus e Brobbey per centrare la settima vittoria in altrettanto gare e andare già al comando solitario in classifica a punteggio pieno. L’Ajax sarà di scena in casa del Liverpool Martedì nel gruppo A di Champions League del Napoli