Zazzaroni: “In serie A non vedo squadre nettamente superiori al Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Ho seguito l’Inter col Bayern, ma Barbano urlava come un ossesso per i gol e non ci credevo. L’ho rivista tutta, di notte, ho visto Anguissa che ha fatto cose straordinarie. Kvara, Zielinski, tutti: una grandissima partita che riduce il Liverpool che avrebbe potuto prendere anche 5 o 6 gol. Giuntoli ci ha raccontato gli ultimi anni dandoci interpretazioni buoniste, di Spalletti dice che è un camaleonte ed il più buono avuto: io sono un ancelottiano, quindi attenderei. Questa squadra con Navas avrebbe vinto lo scudetto, ma a me piace molto così com’è, in Italia non vedo squadre decisamente superiori. In Europa si vince col gioco? Si vince coi giocatori che Klopp l’altro ieri non aveva, quelli del Napoli sono risultati dominanti. Credo che l’obiettivo del Napoli debba essere il campionato più che la Champions per ovvie ragioni, ma deve andare più avanti che può”.