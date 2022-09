Specchia: “La rosa più forte degli ultimi anni; il Napoli se la gioca con il Milan”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore ed opinionista: “Immaginavo il Napoli potesse far bene, ma non così. Luciano è rimasto umile ed è un allenatore importante, sono contento per lui. Lui sarebbe voluto sempre venire a Napoli ed è riuscito a coronare quest’ambizione. Il primo anno è stato più che soddisfacente, quest’anno potrebbe essere quello della consacrazione. Questa rosa è completa in tutti i ruoli, complimenti a Giuntoli ed alla società che hanno fatto di tutto per costruire un Napoli forte senza far rimpiangere chi è partito. Ho sempre criticato Zielinski, adesso sembra essere partito benissimo, facendo una vera mezz’ala. Lobotka sembra Iniesta, sembra tozzo e poco gradevole alla vista, ma ha un’accelerazione, pulizia di piede, geometria in testa. Anguissa mi ha sorpreso, sapevo fosse forte, ma quel gol mi ha stupito. Per me, normalmente, si arriva al risultato giocando bene ed anche il Milan, oltre Napoli e Lazio, ha questo tipo di logica. Ho visto anche l’Atalanta, ma per me il duello è Napoli-Milan. Raspadori o Simeone al posto di Osimhen? Con Raspadori il Napoli potrebbe fare un 4-2-3-1, ma non credo si distaccherà dal modulo fin qui utilizzato per valorizzare Zielinski e Lobotka che costituiscono il miglior centrocampo italiano. Raspadori sta anche meglio fisicamente, mi aspettavo entrasse lui contro il Liverpool. Inoltre, credo che Politano sia molto più in forma di Lozano, il georgiano è spumeggiante: non sono preoccupato. Non voglio esagerare, ma credo che sia la rosa più forte degli ultimi 7-8 anni, anche come gestione”.