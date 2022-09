Spalletti e l’ambiente Napoli attendono responso su Osimhen

Il Napoli, dopo la notte da sogno in Champions contro il Liverpool, ha già ripreso da ieri mattina, gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno. Gli azzurri già sono proiettati alla sfida contro lo Spezia, avversario che in passato ha creato diversi grattacapi alla compagine partenopea. Oggi sarà una giornata importante in casa Napoli, perchè si conosceranno le condizioni di Osimhen. Il bomber nigeriano, come riporta il CdS, è uscito a fine primo tempo contro i reds. L’auspicio di Spalletti e ambiente azzurro, che non ci siano lesioni, i tempi si allungherebbero ovviamente. Sicuramente salterà le sfide contro Spezia e a Glasgow, mentre l’auspicio è di averlo contro il Milan. Non resta che attendere per capire i tempi di recupero.

La Redazione