Saccone (ex prep. Napoli): “L’infortunio di Victor non è così grave”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: “Il calendario è fitto e i tempi di recupero sono stretti, ma sono molto sorpreso dal Napoli di quest’anno. Questo è il primo vero infortunio che ha avuto, al netto di quello di Demme che è traumatico e fortuito. Lo scorso anno era in cima alla classifica per infortunati muscolarmente, mentre questo è il primo e il netto miglioramento si registra. Non vedo preoccupante la questione Osimhen: il Napoli è partito alla grande e ha tanti giocatori che possono sostituire il nigeriano. L’infortunio Osimhen? Giocare dopo un affaticamento non è la cosa ideale. Contro il Liverpool sei obbligato a schierare la formazione migliore, Spalletti non ha certo sbagliato a mandarlo in campo. C’è sempre una componente di rischio in questi casi e il Napoli è stato sfortunato. La lesione del bicipite femorale è un qualcosa di importante, ma lo staff medico azzurro sarà capace di gestire un caso del genere in 30-40 giorni. Ricadute? E’ molto soggettivo, bisognerà avere il polso della situazione. Una cosa è certa: prima di rivedere Osimhen al 100%, dovrà rivedere i propri minuti in campo per le prime giornate al recupero”.