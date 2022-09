R. Cesarano, giornalista: “Non è lo Spezia dello scorso anno. Bisognerà far turnover”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano, giornalista: “Questo non è lo Spezia dello scorso anno, sta vivendo un momento fuori dal campo anche critico. Il DS è stato esonerato, Gotti non è contento del mercato fatto e tanti calciatori sono out. Il Napoli ora dovrà fare il suo lavoro, anche se sarà indispensabile fare un minimo di turnover. I cambi vanno fatti, sperando che si resti sul 4-3-3 alternando le semplici pedine.

Chi al posto di Osimhen? Partirà Simeone e si alternerà con Raspadori, credo andrà così. Di certo sappiamo che il Cholito non ha i 90 minuti nelle gambe, a differenza dell’ex Sassuolo. A centrocampo poi mi aspetto un turno di riposo anche per Zielinski e in difesa un Ostigard al posto di uno dei due centrali. Sarà una gara dove testare la crescita mentale, che contro il Liverpool ha scoperto di poter compiere un salto importante. Sono convinto che non vedremo un’altra gara come quella contro il Lecce.

Fonte: Radio Punto Nuovo