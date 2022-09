Per la sfida del “Maradona” lo Spezia non riceve una buona notizia

L’inizio di stagione dello Spezia sul campo ha finora portato in dote cinque punti, frutto di un successo e due pareggi ed altrettante sconfitte, anche se contro Inter e Juventus. I liguri domani andranno a far visita al Napoli, secondo in classifica e reduce dal successo contro il Liverpool. I tifosi spezzini però non potranno recarsi in terreno campano, a causa di alcuni provvedimenti. Come riporta il CdS, c’è il precedente dell’ultima di campionato, quando ad inizio gara ci fu lo scontro tra le due tifoserie. Si aggiungono anche i contatti avvenuti a via XV Giugno. Infine i cori di discriminazione territoriale nel corso di Spezia-Sassuolo, perciò niente trasferta per i tifosi liguri al “Maradona”.

La Redazione