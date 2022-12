ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilanpolionline.com): “Complimenti all’Italia femminile. Il Napoli giocherà quest’anno a Scampia”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La Nazionale Femminile si è qualificata ai prossimi Mondiali a differenza dei colleghi maschi. Parteciperanno al torneo mondiale per la seconda volta consecutiva. Le ragazze della ct Bertolini hanno meritato l’accesso alla competizione. Dopo il successo con la Moldova, hanno trionfato nettamente anche con la Romania. Un grosso in bocca al lupo a questa squadra per i Mondiali del prossimo anno in Oceania”.

Factory della Comunicazione

Ci sarà la Serie A Femminile in questo prossimo weekend? “Assolutamente sì, sarà un weekend interessante per diverse gare. Si disputerà il derby d’Italia. Avverrà anche il debutto del Napoli Femminile in Coppa Italia. Da quest’anno le azzurre giocheranno in uno stadio a Scampia: questo rappresenta un’occasione notevole per la crescita del movimento calcistico in Campania”.

La Redazione