Olivera: “A Napoli i tifosi si “sentono”, mi hanno raccontato di Maradona”

“Grazie a tutti per il benvenuto e spero di dare tutto sul campo. Mi chiamo Mathias Olivera Miramontes e ho 24 anni. Sono di Montevideo Uruguay. Ho una famiglia molto unita, tanti amici e amo passare del tempo con loro. Mio padre, mia madre e mia sorella vivono in Uruguay. Qui in Europa vivo con la mia fidanzata e i miei due cani e cerco di godermi questa nuova esperienza. Mio padre è venuto qui a Napoli per aiutarmi durante il primo periodo nel nuovo club, mia madre e mia sorella sono rimaste in Uruguay”.

Sull’infanzia e gli idoli Ho iniziato a giocare a 3 anni a calcio per il Caravelas, poi a 12 anni sono passato al Nacional salendo pian piano di categoria fino al coronamento del sogno con l’esordio. Poi sono passato al Getafe e in prestito all’Albacete, tornato al Getafe e ora sono al Napoli. Un calciatore che mi è sempre piaciuto è Martin Caceres che gioca nella mia stessa posizione e in nazionale. Un punto di riferimento”.