M. Sansovini, allenatore: “Azzurri squadra completa e di altissimo livello, ma…”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Sansovini, allenatore: “Giocare al Maradona è uno stimolo per tutti, ragion per cui lo Spezia proverà a dare il massimo. E anche se ci sono state alcune notizie negative dai quadri dirigenziali, non credo che questo influenzerà i calciatori. Insigne già dimenticato dai napoletani? Impossibile, non credo proprio. Certo Kvaratskhelia ha numeri importantissimi e può diventare un crack, ma Lorenzo ha avuto una carriera incredibile. Da napoletano non è semplice giocare al Napoli, ma Lorenzo è uno che è sempre stato ad altissimi livelli. Cosa non scontata, tra l’altro: restare a così alti livelli per così tanto tempo è un’impresa, ma Insigne lo ha fatto con talento e qualità. Napoli–Spezia? Gli azzurri sono una squadra completa e di altissimo livello, lo Spezia dovrà giocare accorto e non a viso aperto. Se arriverà un punto, è tutto grasso che cola”.

Fonte: Radio Punto Nuovo