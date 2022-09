INSIGNE – Lorenzo Insigne salta l’allenamento odierno del Toronto, in vista del match contro l’Atlanta United. A chiarire il motivo dell’assenza è lo stesso club canadese: “Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo“.

Fonte: Toronto Calcio