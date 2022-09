Granoche, ex Spezia: “Il club è partito bene, può insidiare gli azzurri”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pablo Granoche, ex calciatore dello Spezia e vice allenatore Clivense. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de Il Sogno Nel Cuore:

Sei il vice allenatore del Chievo attualmente…“Avevo smesso a dicembre per un problema al ginocchio, ha sempre condizionato la mia carriera calcistica. Ho deciso di smettere ed ho cominciato ad aiutare il Chievo. Da questa estate sono entrato ufficialmente all’interno dello staff del club”. Che gara sarà Spezia-Napoli? Pensiero su Gotti? “È avvenuto un cambiamento dal punto di vista del gioco. Il club è partito bene, sta macinando punti. Gotti sta già svolgendo un ottimo operato. La gara di domani sarà pericolosa per il Napoli, in seguito al successo conquistato con il Liverpool. La sorpresa può essere dietro l’angolo, lo Spezia può dare fastidio agli azzurri”. Simeone dovrà sostituire Osimhen dopo l’infortunio…“È un calciatore in crescita. Il suo apporto alla squadra sarà fondamentale, sono sicuro che si saprà adattare al gioco di Spalletti”. Giudizio sullo Spalletti 2.0? “Dopo una grande vittoria con i Reds, non bisogna distogliere l’attenzione dai prossimi impegni. Se il Napoli dovesse restare concentrato ed ottenere i tre punti, sarebbe pronto allo step successivo e al salto di qualità. Gli azzurri hanno perso tanti punti con le squadre di medio-bassa classifica lo scorso anno…”. Cosa pensi della nuova coppia di centrali del Napoli? Che impatto ha avuto Kim? “È un calciatore intelligente, si è ambientato bene alla Serie A e al sistema di gioco di Spalletti. Il club ha trovato un calciatore all’altezza di Koulibaly, nonostante lo scetticismo iniziale. Rrhamani, invece, era già inserito, sta aiutando il suo compagno di reparto”. Pensiero sulle italiane in Champions? “L’andamento del Napoli è stato differente da quello delle altre squadre italiane. Si dovrebbe tentare di colmare il gap con i top club europei, bisogna effettuare ancora uno step successivo per tentare di raggiungere certi livelli”. Lo stop di Osimhen può essere un contraccolpo psicologico per lo spogliatoio azzurro? “Il gruppo conosce il valore di un giocatore, l’aspetto fondamentale è umano. Ma Simeone potrà essere all’altezza di Victor, il contraccolpo psicologico durerà sicuramente poco”.