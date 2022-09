Giuntoli: “Navas? Fosse venuto poteva far circolare nello spogliatoio una voce non favorevole”

Il mercato del Napoli ha avuto mille risvolti e anche diverse voci suggestive di mercato. Di questo ma anche sulla questione portiere e Cr7 il Corriere dello Sport ha intervistato il d.s. del club azzurro Cristiano Giuntoli.

Ronaldo lo avrebbe accettato uno stipendio da Napoli? «Durante il mercato facciamo finta di chiacchierare con tutti, e a volte facciamo per davvero. Ma noi volevamo investire su una squadra giovane».

Non è che Navas sia molto giovane. «Navas è un’altra storia. Abbiamo ottimi rapporti con i dirigenti del PSG. Loro erano interessati a Fabian, che noi dovevamo vendere. Noi potevamo portare a Napoli un portiere di livello da affiancare a Meret. Alla fine l’operazione si è chiusa a metà».

Perché? «Non hanno trovato l’accordo sul salario con il calciatore. Sapevano che noi avevamo un tetto vincolante».

Non si sfora neanche per un portiere di quel livello? «Non si sfora per nessuno. I calciatori nello spogliatoio si parlano. Se fai distinzioni, si viene a sapere. E non va bene».

Quanto guadagna Navas? «Tantissimi soldi, quindici di lordo».

Si riprova a gennaio? «No, diamo fiducia a Meret. Siamo contenti che sia rimasto. Contro il Liverpool ha fatto una grande partita».

Niente più dubbi sulla sua fragilità caratteriale? «L’aver sopportato le pressioni estive gli ha fatto bene».

Imparerà a giocare con i piedi e, soprattutto, a rinviare la palla a settanta metri, come riesce a Maignan? «Sta prendendo confidenza a giocare da dietro, presto curerà anche la gittata. Con gli attaccanti che abbiamo sarà utilissimo che impari».

Fnote CdS