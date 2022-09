G. Capuano, ristoratore: “Lavezzi e Mertens? E’ stato emozionante rivederlo

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianluca Capuano, titolare del ristorante ‘Cicciotto a Marechiaro’: “E’ stato unico il ritorno del Pocho. Riabbracciarlo è stato qualcosa di emozionante. E’ sotto l’occhi di tutti quello che ha raccolto in questa città, dal punto di vista umano è eccezionale. Ho avuto l’onore e il piacere di approfondire un’amicizia che è davvero speciale. Mi ha omaggiato con un regalo emozionante per mio figlio, che è affetto da una disabilità.

Il Pocho ha una umanità fuori dal comune, non tutti i professionisti sono di questo livello. Abbiamo passato il pomeriggio a parlare delle nostre vite. Lavezzi è un ragazzo timido, ma se fosse andato sotto le Curve avrebbe ricevuto un’ovazione ancora più grande. Lui è uno che si emoziona davvero tanto ogni volta che torna al Napoli, è felicissimo di aver dato un piccolo contributo agli azzurri col suo tifo. Lui adora Napoli alla follia, ce l’ha nel cuore: questo è certo. Sarà sempre un’emozione tornare per lui qua. Mertens? Me lo sono ritrovato in Tribuna con la maglia di Maradona. E’ stato bello rivederlo, una vera e propria emozione. Napoli è una città che ripaga col cuore quello che i calciatori danno dentro e fuori dal campo”.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo