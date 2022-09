Ecco come è nato il rapporto DeLa Giuntoli e chi fece da intermedario

In casa Napoli c’è grande soddisfazione per il momento che si sta ottenendo in campo, ma già si pensa alla sfida contro lo Spezia. Il d.s. Giuntoli attraverso il Corriere dello Sport, parla del suo rapporto con AdL

Come nasce il suo rapporto con De Laurentiis? «Otto anni fa mi chiama Andrea Chiavelli. Aveva visto i miei numeri a Carpi. E mi presenta al presidente. Ci siamo capiti al volo».

Però dopo la sconfitta di Verona, il 24 gennaio 2021, voleva mandarla via insieme con Gattuso. «Nessuno me l’ha mai comunicato».

Non ha sentito vacillare la sua fiducia? «Con Aurelio ho un rapporto di franchezza. Mi ha accettato come un figlio, sento la sua stima, le nostre famiglie sono vicine. Siamo un gruppo anche fuori dal lavoro. Poi è chiaro che vinci una partita e ti senti up, la perdi e vai in down. Fa parte di qualunque rapporto vero. Però anche nei momenti peggiori non mi sono mai mancati la sua stima e il suo rispetto».

Vi chiariste quella volta? «Non ce n’è stato bisogno».

