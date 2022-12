CHAMPIONS LEAGUE MORTE REGINA ELISABETTA – Glasgow Rangers-Napoli, la decisione al momento di Uefa e Fifa

L’intero Regno Unito è ancora sotto schock per la morte della Regina Elisabetta II e già messaggi di cordoglio di tutto il mondo. Anche lo sport, calcio compreso, sta pensando di fermarsi per 10 giorni. Come riporta il sito di Sky Sport 24, i campionati della Premier League, in Scozia e Irlanda del Nord, saranno rinviati le due giornate. Per quanto concerne le partite delle Coppe Europee, al momento non sono previsti rinvii, compreso la trasferta del Napoli martedì a Glasgow, da parte di Uefa e Fifa. Si attende solo l’ufficialità, ma si andrà verso queste direzioni.

