Champions League – Comunicato Rangers di Glasgow

Il club inglese dei Rangers di Glasgow, hanno diramato un comunicato in merito alla partita di Champions League in programma martedì 13 settembre prossimo. “Ci rendiamo conto del momento difficile che sta vivendo il Regno Unito, ma ci stiamo organizzando per facilitare gli spostamenti e i piani di viaggio per la prossima settimana.

Siamo consapevoli delle pressioni della polizia e delle risorse, soprattutto martedì 13 settembre.

Possiamo confermare che sono in corso discussioni tra UEFA, Police Scotland e Rangers per quanto riguarda la nostra partita di UEFA Champions League contro il Napoli martedì 13 settembre.

Come attualmente, il gioco è programmato per avvenire alla data e all’ora previste