CdS: “C’è sempre il marchio di Spalletti”

La storia che lo lega agli addii di Totti, Icardi e Insigne sta in piedi solo per circostanze spaziotemporali . Ma uno come Totti, per esempio, ricorderà che sotto la guida di Spalletti ha ottenuto alcuni dei suoi migliori risultati tecnico-tattici (Scarpa d’Oro 2007) e che la parentesi 2015-2017 era legata ai suoi quasi quarant’anni più che alla voglia del tecnico di farlo smettere; Icardi ai tempi dell’Inter era forte, ma era diventato una figura che precludeva la creazione di uno spirito di spogliatoio sano (nerazzurri in Champions per due volte di fila dopo sette anni di assenza…); Insigne, vista la scelta, ha cercato altro per i suoi prossimi anni. Ora, da ottimo conoscitore delle situazioni, il vecchio Luciano non vuole sentir parlare di capolavori, di lezioni impartite. Ma intanto in cuor suo se la godrà. Come se la gode chi oggi può contare su di lui. De Laurentiis, il Napoli, il Maradona. E tutti quei giocatori che grazie a lui crescono in maniera esponenziale. Kim, Olivera, Anguissa, Osimhen, Politano, tutta l’orchestra azzurra. Perché con Spalletti tutti i giorni si fa la cosa più giusta da fare nel calcio: giocare a calcio”.