CANALE 8 – A. Sacco: “Le parate di Meret contro il Liverpool, valevano come i 4 gol azzurri”

Nel corso di Canale 8, durante il programma “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Meret? Non è stata un’estate facile per il ragazzo friulano, ma la sua conferma è un segnale di fiducia. Le parate l’altra sera contro il Liverpool, valevano come le 4 reti fatte dalla squadra azzurra. Sulla Primavera non è stato un inizio facile, alcune gare anche sfortunate, come contro il Sassuolo, dove si è preso il gol in pieno recupero. Ottima invece, seppur sconfitti, contro il Liverpool in Youth League. Domani ci sarà la sfida interna non facile contro la Roma, ma poi le gare contro Cagliari e Bologna per provare a risalire la china. Zerbin? Sono contento per lui, ha fatto la gavetta, dal Gozzano, passando per Pro Vercelli, Cesena e Frosinone. L’altra sera ha anche sfiorato il gol contro gli inglesi. Mi auguro che possa essere la volta di Gaetano quanto prima, dopo l’ottima stagione con la Cremonese”.

La Redazione