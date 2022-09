[Video] Carmine Martino racconta di incidenti causati dai tifosi del Liverpool

Nella serata da sogno del Napoli in Champions League, purtroppo non si può dire per i tifosi del Liverpool e non è legata solo alla sconfitta. I supporter inglesi infatti hanno aggredito in via Marina alcuni passanti, causando la caduta di un motociclista. Ecco quanto raccontato dal giornalista Carmine Martino.

Intemperanze hooligans a Napoli.

Ieri, a tarda sera, dopo la pesante sconfitta dei reds alcuni teppisti inglesi hanno aggredito in via Marina i passanti, provocando la caduta di un motociclista. #NapoliLiverpool pic.twitter.com/5Rk7PBB0UF — Carmine Martino (@carminemartino2) September 8, 2022

La Redazione