UFFICIALE – Raffaella Masciandri nuova Team Manager della Juventus Women

La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Raffaella Masciadri nel ruolo di Team Manager al posto di Elisa Miniati

Come comunicato nel tweet dalla società stessa, Elisa Miniati non ricoprirà più il ruolo di Team Manager e al suo posto, con un formidabile canestro da 3 punti, è arrivata Raffaella Masciadri, ex cestista della Nazionale con 15 scudetti esposti in bacheca, oltre a 10 Coppe Italia e 13 Super Coppe nel palmares.

In passato L Football ha collaborato con Raffaella Masciadri in Sportive Digitali, iniziativa messa a punto dalla nuova team manager bianconera insieme ad Alessandra Ortenzi.

Un curriculum sportivo tappezzato di successi, che ben si sposa alla passione bianconera per l’eccellenza.

Raffaella Masciadri is the new Juventus Women Team Manager!

In welcoming Raffaella and wishing her well, we are pleased to announce that Elisa Miniati will take on a new role within Juventus Women. pic.twitter.com/PYleFAsFL5

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) September 8, 2022