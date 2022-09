Tra i 50mila Dries, Kat e il figlio Doc. Al microfono il Pocho

Tra i cinquantamila del Maradona, s’è fatto notare più di tutti Dries Mertens, atteso allo stadio dopo l’arrivo in città di martedì sera. L’attaccante belga era in tribuna, ospite del Napoli, accanto alla moglie Kat e il figlio, Ciro, «scugnizzo doc» come recitava la sua tutina. Mertens, invece, indossava una maglia speciale del Napoli con la dieci di Maradona. Si è emozionato quando lo stadio lo ha omaggiato cantando il suo nome, s’è divertito mentre assisteva al poker, si sarà commosso pensando ai suoi nove anni d’azzurro. Ha sorriso ai tifosi anche Lavezzi, commentatore tv a bordocampo, a cui i tifosi hanno dedicato cori già nel pomeriggio. Pocho e Ciro, il passato non si cancella. Fonte: CdS