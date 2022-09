Palmeri, giorn.: “Inter e Napoli? Grosse differenze di ritmo”

Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Ero appena arrivato in albergo, mentre stavo per uscire dalla porta scorrevole dell’albergo e corre la receptionist che mi ha detto: ‘Non possiamo uscire, c’è allarme bomba’. Non mi ero accorto che la piazza era completamente vuota, sgomberata. Inter e Napoli? Grosse differenze di ritmo, coraggio, fiducia e creatività: queste quattro cose che ha avuto il Napoli, che non ha totalmente avuto la Juventus e non ha affatto avuto l’Inter. Il pronostico dicevano che avrebbero perse tutte e tre, il Napoli va oltre la fiducia nei propri mezzi, è cominciare a capire cosa si è: competitivi o forti? Il Napoli è una freccia verso l’alto. Inter e Juventus con un risultato ‘normale’, poteva andare peggio, la prestazione dice male alle due squadre in maniera differente. Il Napoli ha molte più certezze, l’Inter molte più incertezze”.