Osimhen “rassicura” tutti: “Non è una cosa…seria!”

Aggiornamenti sulla condizione fisica di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è uscito anzitempo ieri sera nella gara Champions contro il Liverpool. Rassicurazioni arrivano dal giornalista nigeriano Buchi Laba il quale, tramite il suo profilo Twitter, ha postato una foto che lo ritrae in videochiamata con l’attaccante azzurro che, personalmente, ha fornito notizie sul suo infortunio. Da quanto si evince, dovrebbe “saltare” solo la gara con lo Spezia di sabato. Ecco quanto pubblicato da Buchi Laba:

“Victor mi ha confermato che è stato sostituito soltanto per precauzione. Può camminare liberamente quindi l’infortunio non è serio- Mi ha detto che tornerà entro 1-2 settimane. E’ sicuramente una bella notizia”.

Victor Osimhen confirming to me that he went off just for Precaution. He didn’t pull his hamstring. Just a feel. He can walk freely so not serious.

– He said he he will be back 1-2weeks Maximum.

Best news of the night. pic.twitter.com/ZBwCMPhPgV

— Buchi Laba (@Buchi_Laba) September 7, 2022