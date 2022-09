Meret si, “riprende” Napoli e il Napoli: “Un’estate molto difficile”

Protagonista della vittoria contro il Liverpool anche Alex Meret, con la valigia pronta fino a qualche giorno fa e oggi imprescindibile per il Napoli di Spalletti. «C’è tanto orgoglio e grande soddisfazione. L’estate non è stata facile perché è stata piena di voci per me, ma ho sempre pensato a fare il meglio e questa è una notte magica» ha detto il portiere azzurro a fine partita. «Il pubblico ci ha sempre spinti per tre punti importanti, contro una grandissima squadra. Ci eravamo preparati ad attaccare gli spazi che ci avrebbero lasciati e siamo stati bravi, avremmo potuto fare ancora più gol, già alla prossima partita dobbiamo ritrovare questo tipo di prestazione» ha continuato a Sky Meret. «Le ambizioni sono alte già dal ritiro, abbiamo cambiato diversi elementi e chi è arrivato è altrettanto forte e ci sta dando mano. C’è stato un piccolo periodo di pareggi ma sappiamo di poter vincere contro chiunque».

Fonte: Il Mattino