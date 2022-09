La moviola di Edmondo Pinna: Del Cerro Grande si perde un rigore e grazia un Reds

Non convince (ma non è una novità, il Cds lo vota 5) lo spagnolo Del Cerro Grande da Alcalá de Henares, cittadina vicino a Madrid dove c’è l’ospedale attivo più antico d’Europa (l’Antezana del 1483). Si perde un rigore, grazia Milner dal giallo che pesa, sembra che arbitra con i suggerimenti in auricolare, tanto ci mette a prendere una decisione.

GRAZIATO

L’errore della serata: Del Cerro Grande grazia letteralmente Milner, che già dopo 10 minuti poteva finire la sua partita. Ammonito appunto al 10’ per fallo su Anguissa, era stato graziato dallo spagnolo sul rigore. Il tocco di mano sul tiro in porta è sempre giallo (rosso solo se evita la segnatura di una rete, DOGSO).

RIGORE NETTO

Non era contento dell’OFR l’arbitro, inevitabile, però, la chiamata da parte del VAR Hernandez. Chiaro lo step on foot di Van Dijk su Osimhen, non visto dall’arbitro.

AL RALLENTY

Braccio largo (il sinistro) di Milner sul tiro di Zielinsky: rigore netto, fischiato (ma lo abbiamo già detto) con un pizzico di ritardo.

NESSUN FALLO

Non c’è fallo di Kvara su Gomez quando parte l’azione d’attacco (APP) che porta alla rete del 2-0.

VAR: Hernandez 6,5 Bravo sull’episodio del rigore.

Fonte: CdS