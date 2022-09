Kvara è il colpo che ha cambiato per sempre la carriera di Cristiano Giuntoli

Siamo di fronte a un giocatorone. Ieri sera ha giocato appena 57 minuti. Si era già sul 4-1. Ormai abbiamo capito perché Spalletti lo inserisce sempre tra i primi giocatori da sostituire. Lo fa ovviamente per risparmiargli energie fisiche e nervose, perché alla sua età – 21 anni – non è abituato a questi palcoscenici. Ma secondo noi lo fa per assecondare l’inconscio e impossibile desiderio che il mondo non si accorga di lui. Il buon Luciano non lo dirà mai ma sa che di calciatori così forti ne ha allenati pochi e parliamo di un signore che ha avuto ai suoi ordini gente come Totti e Salah. La verità è che il futuro di Kvaratskhelia è identico a lui in campo quando ha il pallone tra i piedi. Non sai mai dove potrà arrivare. Ieri sera ha contribuito a fare a fettine il Liverpool. Ed era il suo esordio in Champions.

Fonte: CdS