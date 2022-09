Il Cholito: “L’urlo Champions è stato da brividi. Sognavo una notte così”

Aveva gli occhi commossi, il Cholito. La sua è stata una grande emozione e il Maradona se n’è accorto: «Sognavo da tempo di baciare questo pallone, è stato emozionante, ho lottato tanto per essere qui, tante persone non credevano in me e ringrazio anche loro». Scriverla così, questa storia, sarebbe stato difficile. Il Cholito era stato il primo argentino a segnare al Maradona, ora è anche il primo albiceleste a farlo con la maglia del Napoli: «Cos’altro aggiungere?» dice sorridendo a fine partita. «Da tanto tempo sognavo di giocare almeno un minuto in Champions e avere un’occasione. L’ho avuta e non l’ho sbagliata. L’urlo Champions è stato emozionante, così come la gente che cantava il mio nome. Ci godiamo questa notte, vincere contro una squadra così ha tanto valore».

Fonte: CdS