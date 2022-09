Floro Flores: “L’assenza di Osimhen? Con tutto il rispetto, non sono preoccupato”

L’ex giocatore del Napoli, Antonio Floro Flores, ha parlato oggi ai microfoni di Marte Sport Live. “Spalletti ha tanti meriti, ha dato vitalità alla squadra. Il Napoli ha grande idea di gioco ed è consapevole di quello che sa fare. C’è poco da dire, il Liverpool era veramente in difficoltà. Di sicuro Spalletti ha già voltato pagina e sta pensando alla prossima partita, ma la sua squadra è spettacolare. Adesso sarà ancora più difficile. L’assenza di Osimhen? Con tutto il rispetto, non sono preoccupato, Simeone è un attaccante di spessore. Bisogna fare anche i complimenti alla società, ha ringiovanito il gruppo e ha trovato grandi risultati. Da giovane allenatore, c’è tanto da imparare da questo Napoli. Kvaratskhelia? Ha messo in difficoltà Alexander-Arnold che è uno dei più grandi terzini al mondo. Mi sembra il primo Lavezzi, non ha paura di niente”.